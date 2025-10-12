В МЧС рассказали, что ждет москвичей в начале недели МЧС предупредило о сильном дожде и мокром снеге в Москве 13 октября

Сильный дождь, местами переходящий в мокрый снег, ожидается в Москве в ночь на понедельник, 13 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице. Неблагоприятные погодные условия сохранятся с 21:00 воскресенья до 09:00 понедельника.

Ведомство распространило рекомендации для водителей в связи с ухудшением погоды. Автомобилистам советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также в МЧС рекомендуют избегать резких маневров, включая обгоны и перестроения, а также парковать автомобили вдали от деревьев. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов осадки ожидаются в виде мокрого снега.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что до 2050 года аномально высоких температур зимой в России не прогнозируется. В связи с общим потеплением климата каждое 30-летие зимы становятся теплее, но отрицательная температура будет сохраняться. В ближайшие годы средние показатели температуры превысят климатическую норму, однако экстремально теплой зимы не ожидается.