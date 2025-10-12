Количество пострадавших в ДНР после прилета по автобусу выросло до пяти

В городе Горловка, находящемся в ДНР, пять человек получили ранения в результате атаки со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. Еще вчера, 11 октября, было известно лишь о четырех пострадавших.

Ранее Приходько сообщил об ударе беспилотника ВСУ по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района. Были повреждены несколько автомобилей в центре города. Также мэр опубликовал фотографии с места происшествия. На фотографиях видны обугленные сиденья поврежденного автобуса, крыша с осколочными повреждениями и разбитое лобовое стекло.

До этого сообщалось, что при ударе ВСУ по автобусу хирург больницы получил тяжелые ранения. Врач 10 лет не отходил от операционного стола. Приходько пожелал ему выздоровления и сил.

Также сообщалось, что в Крыму силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака на полуостров произошла в промежуток времени с 15:00 до 17:00 по московскому времени.