Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 19:14

Количество пострадавших в ДНР после прилета по автобусу выросло до пяти

В Горловке пять человек пострадали после ударов дрона ВСУ по автобусу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В городе Горловка, находящемся в ДНР, пять человек получили ранения в результате атаки со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. Еще вчера, 11 октября, было известно лишь о четырех пострадавших.

Ранее Приходько сообщил об ударе беспилотника ВСУ по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района. Были повреждены несколько автомобилей в центре города. Также мэр опубликовал фотографии с места происшествия. На фотографиях видны обугленные сиденья поврежденного автобуса, крыша с осколочными повреждениями и разбитое лобовое стекло.

До этого сообщалось, что при ударе ВСУ по автобусу хирург больницы получил тяжелые ранения. Врач 10 лет не отходил от операционного стола. Приходько пожелал ему выздоровления и сил.

Также сообщалось, что в Крыму силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака на полуостров произошла в промежуток времени с 15:00 до 17:00 по московскому времени.

ВСУ
атаки
БПЛА
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mercedes скандального экс-чиновника не поделил дорогу с КамАЗом и Infiniti
Россиянам пообещали стабилизацию цен на бензин
На Камчатке медведица вернулась за оставленными людям медвежатами
Раскрыты симптомы диабета нового пятого типа
Трамп высказался о новом торговом конфликте с Китаем
Ракетный налет на Белгород, чудо-оружие РФ, морозы до -40: что будет дальше
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу стало больше
Гладков объяснил отказ от бронежилета
Священник развенчал главный миф о еде с поминок
ВСУ в панике затопили трубы в Покровске: обстановка 12 октября, окружение
Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей превратилось в Венецию
«Коллекционер голых девушек». Новый скандал с пикап-коучем в России, детали
Стало известно о наступлении ВС России в районе Северска
Для россиян изменятся правила въезда в одну страну
Центральный Дом работников искусств скорбит о смерти Погореловой
Эрдоган заявил, что продолжает контакты с Россией и Украиной
Участки на 2 млрд и золотые гвозди. Кто такой Сергей Лесь, за что задержали
ЦБ отменил голосование за символы для новой банкноты
Россиянам станет сложнее получить краткосрочную визу в Чехию
Россияне мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.