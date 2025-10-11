Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 18:47

Российский хирург лишился руки и ноги после прилета по автобусу

В Горловке хирург лишился руки и ноги при ударе дрона по автобусу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург больницы в Горловке Донецкой Народной Республики лишился руки и ноги в результате удара Вооруженных сил Украины по автобусу, написал в Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его словам, врач не отходил от операционного стола на протяжении 10 лет. Приходько пожелал тяжелораненому хирургу здоровья и сил.

Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматическая ампутация руки и ноги. Человек все десять лет не отходил от операционного стола. Дай Бог ему здоровья и сил. Молимся за него! сказал глава Горловки.

Приходько также показал кадры последствий атаки на Горловку. На опубликованных снимках можно заметить обугленные сиденья поврежденного автобуса, посеченную осколками крышу и разбитое лобовое стекло. По словам мэра, в центре города также повреждено несколько автомобилей.

До этого ВСУ ударили беспилотником по грузовику в деревне Бирюковке Курской области, которым управлял 58-летний водитель. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, в результате атаки мужчина скончался.

