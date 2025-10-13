Сотни бутылок с грузинским вином оказались на дороге после ДТП SHOT: фура с грузинским вином перевернулась на трассе в Ставропольском крае

Грузовик, перевозивший коробки грузинского вина, попал в серьёзное ДТП в Железноводске, передает Telegram-канал SHOT. Очевидцы отмечают, что кузов фуры разлетелся на части, а бутылки с алкоголем разбросало по всей трассе.

Местные власти призвали жителей не мародерствовать и не трогать алкоголь. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных оперативных служб, занимающиеся ликвидацией последствий инцидента.

Ранее в Саратовской области перевернулся автомобиль Lada Largus, погибли три человека, еще четверо получили травмы. Авария произошла ночью 12 октября возле села Гусевка. Водитель 1972 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого на автодороге Джубга — Сочи 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей, двух и четырех лет, — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.