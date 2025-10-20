Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину

Экс-руководитель АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин заявил, что предъявленные ему обвинения в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций в приграничье являются беспочвенными. По его словам, которые приводит ТАСС, представитель потерпевшей стороны — речь идет о начальнике судебно-претензионного отдела АО Оксане Косеновой — некомпетентна.

Я свою вину не признаю и признавать не собираюсь, потому что оно не имеет под собой почвы, — отметил он.

Ранее бывший депутат Курской области Максим Васильев, обвиняемый в растрате бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в регионе, сообщил о даче взятки. По его словам, он передал деньги бывшему заместителю губернатора области Алексею Дедову в размере 8 млн рублей.

Также Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.