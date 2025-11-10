Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 09:07

Названа возможная причина столкновения поездов в Словакии

Один из попавших в аварию поездов в Словакии мог проехать на красный свет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из попавших в аварию поездов в Словакии мог проехать на красный свет семафора, заявил глава Словацких железных дорог Иван Беднарик. По его словам, которые приводит портал SME, состав отъехал от станции там, где не должен был находиться.

Судя по всему, поезд проехал на красный, а также отъехал со станции там, где не должен был находиться, — сказал Беднарик.

Портал отметил, что 30 человек пострадали при столкновении поездов, девять из них тяжело ранены. Полицейские и специалисты из управления железнодорожного транспорта выясняют причины аварии.

Столкновение двух поездов произошло в окрестностях Братиславы. ЧП потребовало экстренного реагирования всех спасательных служб. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что более подробная информация будет предоставлена позже.

До этого не менее 11 человек погибли, 20 пострадали при столкновении поездов в Индии. Отмечается, что пассажирский состав проехал на красный свет и на скорости 60–70 км/ч врезался в грузовой поезд. После аварии начато расследование.

