10 ноября 2025 в 10:11

Белоруссия разместит застрявшие литовские грузовики на стоянке

Более 1,1 тысячи литовских грузовиков переместят на спецстоянку в Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После закрытия литовской стороной пунктов пропуска на границе с Белоруссией более 1,1 тыс. литовских грузовиков оказались заблокированными на территории соседней страны, сообщил белорусский МИД. Транспорт будет направлен на специальную стоянку в районе КПП «Котловка» для обеспечения порядка и безопасности.

В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил, что решение Литвы о временном закрытии границы с Белоруссией продиктовано стремлением заработать политические очки на конфронтационной риторике. По его мнению, страна Прибалтики рассчитывает таким образом привлечь внимание и финансовую поддержку Европейского союза.

До этого сообщалось, что часть стран — участниц Европейского союза ввела собственные ограничения на въезд туристов из России. Это произошло еще до принятия такого решения Еврокомиссией. Среди государств оказались Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды.

