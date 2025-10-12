Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 23:29

Решающим днем поисков пропавшей семьи в тайге стало 12 октября

Кулеш: 12 октября стало решающим днем в поисках Усольцевых

Фото: МЧС России

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш заявил, что 12 октября стало решающим днем в поисках пропавшей семьи Усольцевых в тайге, передает aif.ru. Активная фаза поисковых мероприятий по розыску пропавших приостановлена.

Алексей Кулеш сообщил, что операцию прекратили сегодня вечером, так как не были найдены какие-либо вещи пропавших. Отмечается, что сам поиск пропавшей семьи не остановлен, он переходит в режим «точечных задач». Координатора, руководящего всеми процессами, на месте тоже больше не будет.

Ранее Кулеш заявил, что поиски семьи Усольцевых прекратили из-за ухудшения походы и заморозков. По словам парламентария, искать семью снова начнут после того, как закончится непогода и сойдет снег.

Напомним, двое супругов и их ребенок исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинки, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски выдвинулось 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400. Среди них сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

