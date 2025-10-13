Фильм «Родители тут рядом» не допустили в прокат Режиссер Аркус: фильму «Родители тут рядом» отказали в прокате

Кинолента «Родители тут рядом», представляющая собой приквел к картине «Антон тут рядом» о детях с аутизмом, не получила разрешения для показа на территории России, сообщила режиссер фильма Любовь Аркус в Telegram-канале. Она добавила, что фильм сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен.

Через 17 лет я вернулась к этому материалу и летом смонтировала двухчасовой фильм, своеобразный приквел к «Антону» под названием «Родители тут рядом»… Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение. Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги, — написала Аркус.

Значительный объем отснятого материала остался неиспользованным в архиве, поскольку основное внимание в итоговой версии было сосредоточено на главном герое, добавила режиссер. В официальном реестре Министерства культуры Российской Федерации сведения о выдаче прокатного удостоверения для данной кинокартины отсутствуют.

Ранее представили документальный фильм «Под Богом и огнем», посвященный работе священников на фронте. Режиссером кинокартины выступил военный корреспондент Александр Симонов.