13 октября 2025 в 00:48

В Подмосковье выпал первый снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Подмосковье пошел первый снег, передает «Осторожно, новости». Журналисты уточнили, что мокрые хлопья заметили жители Подольска.

В населенном пункте, как пишут синоптики, плюс четыре градуса тепла, ночью температура может упасть до плюс двух. При этом в Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за погодных условий. Других данных по поводу обстановки не приводится.

Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14–15 октября. В эти дни температура воздуха в столице будет в пределах пяти — семи градусов. При этом первые снежинки могут появиться среди капель дождя.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Что касается весны, по словам синоптика, в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Вильфанд также отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.

Подмосковье
Подольск
снег
погода
