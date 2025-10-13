Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 00:58

Зеленский обозначил позицию Трампа по поставкам Киеву ракет Tomahawk

Зеленский: Трамп пока не определился по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пока не определился с поставками Киеву ракет Tomahawk, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News. По словам политика, он пока что ожидает итогового решения лидера США, тем временем Киев «работает» над этим вопросом.

Мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим, — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. Глава государства подчеркнул, что не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Позже источники, близкие к ситуации, сообщили, что, если поставки Украине ракет Tomahawk не вынудят российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, американский лидер Дональд Трамп может увеличить их. Они уточнили: в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.

Тем временем военный эксперт Александр Степанов предположил, что ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно считать ответом Москвы на угрозы Вашингтона поставить Украине ракеты Tomahawk. Он назвал такую реакцию симметричной.

