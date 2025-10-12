Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 23:19

Самолеты перестали летать над российским городом

Росавиация: аэропорт Волгограда запустил временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань ввела ограничения на прием и выпуск самолетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Донское в Тамбове. Данная мера была обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов и соблюдения установленных авиационных нормативов.

До этого аэропорты Сочи и Геленджика ограничивали работу вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Кроме того, до этого были введены временные ограничения в аэропортах Сочи, Геленджика и Оренбурга на прием и отправку воздушных судов. Меру связали с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

