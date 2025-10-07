Небо «захлопнулось» над одним из российских городов Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Донское в Тамбове

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Донское в Тамбове, заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов и соблюдения установленных авиационных нормативов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко в своем сообщении.

Ограничения носят временный характер и будут действовать до устранения причин, вызвавших их введение. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков или в справочной службе аэропорта. В настоящее время службы воздушной гавани работают в штатном режиме, принимая все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального графика полетов.

Ранее сообщалось, что отечественные авиаперевозчики могут лишиться нескольких сотен воздушных судов в ближайшие годы. Согласно пессимистичному прогнозу, к 2030 году из эксплуатации будет выведено 339 самолетов и 200 вертолетов. По данным на начало октября, действующий парк 76 российских авиакомпаний, обеспечивающих 99% авиаперевозок, насчитывает 1135 воздушных судов. При этом в настоящий момент активно эксплуатируются лишь 1088 единиц авиатехники, а 47 воздушных судов временно не выполняют полеты.