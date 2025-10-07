Росавиация готовится к серьезным потерям в гражданском авиапарке Глава Росавиации: авиакомпании в России могут потерять 339 самолетов к 2030 году

Отечественные авиаперевозчики могут лишиться нескольких сотен воздушных судов в ближайшие годы, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации. Согласно пессимистичному прогнозу, к 2030 году из эксплуатации будет выведено 339 самолетов и 200 вертолетов, передает ТАСС.

По данным на начало октября, действующий парк 76 российских авиакомпаний, обеспечивающих 99% авиаперевозок, насчитывает 1135 воздушных судов. При этом в настоящий момент активно эксплуатируются лишь 1088 единиц авиатехники, а 47 воздушных судов временно не выполняют полеты.

По словам Ядрова, в числе подлежащих выводу из парка 230 воздушных судов отечественного производства, включая аппараты с значительным сроком службы. Также планируется списание 109 зарубежных самолетов и 200 вертолетов преимущественно российского выпуска.

Глава ведомства отдельно отметил, что средний возраст авиапарка 15 ведущих российских авиакомпаний в настоящее время составляет около 14 лет. По его словам, этот показатель существенно ниже, чем у многих европейских и американских авиаперевозчиков.

Ранее Ядров рассказал, что Росавиация начала предварительные консультации с производителями авиационной техники о создании аэротакси. По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии. Он отметил, что ведомство уже формирует нормативно-правовую базу для сертификации такого транспорта.