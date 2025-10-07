Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:51

Росавиация готовится к серьезным потерям в гражданском авиапарке

Глава Росавиации: авиакомпании в России могут потерять 339 самолетов к 2030 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отечественные авиаперевозчики могут лишиться нескольких сотен воздушных судов в ближайшие годы, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации. Согласно пессимистичному прогнозу, к 2030 году из эксплуатации будет выведено 339 самолетов и 200 вертолетов, передает ТАСС.

По данным на начало октября, действующий парк 76 российских авиакомпаний, обеспечивающих 99% авиаперевозок, насчитывает 1135 воздушных судов. При этом в настоящий момент активно эксплуатируются лишь 1088 единиц авиатехники, а 47 воздушных судов временно не выполняют полеты.

По словам Ядрова, в числе подлежащих выводу из парка 230 воздушных судов отечественного производства, включая аппараты с значительным сроком службы. Также планируется списание 109 зарубежных самолетов и 200 вертолетов преимущественно российского выпуска.

Глава ведомства отдельно отметил, что средний возраст авиапарка 15 ведущих российских авиакомпаний в настоящее время составляет около 14 лет. По его словам, этот показатель существенно ниже, чем у многих европейских и американских авиаперевозчиков.

Ранее Ядров рассказал, что Росавиация начала предварительные консультации с производителями авиационной техники о создании аэротакси. По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии. Он отметил, что ведомство уже формирует нормативно-правовую базу для сертификации такого транспорта.

Россия
Росавиация
самолеты
авиакомпании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В Майями нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.