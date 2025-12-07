ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 21:16

В Сочи экстренно закрыли аэропорт

В Росавиации объявили о временном закрытии аэропорта в Сочи

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Аэропорт в Сочи временно перестал принимать и отправлять воздушные суда, заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры обусловлены безопасностью полетов.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в ряде аэропортов Поволжья и на юге России были сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, в Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске. За время действия ограничений произошли корректировки маршрутов. Два самолета, летевших в Оренбург, были вынуждены уйти на запасной аэродром.

До этого рейс Сочи — Санкт-Петербург задержался почти на два часа из-за одного нетрезвого пассажира. Самолет пришлось вернуть со взлетной полосы к терминалу после того, как мужчина устроил драку, навязчиво приставая к супружеской паре с поцелуями и объятиями. Экипаж пытался успокоить мужчину, но конфликт перерос в драку, после чего пилот принял решение вернуться к терминалу. После драки любвеобильный дебошир был передан полиции.

В Сочи экстренно закрыли аэропорт
