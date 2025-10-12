Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 21:01

Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе

Нетаньяху: Израиль победил на всех фронтах, но враги восстанавливаются

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: GPO/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе страны на всех фронтах, но предупредил, что часть врагов пытается восстановить силы, передает РИА Новости со ссылкой на каналы израильского телевидения. Глава правительства отметил, что перед государством по-прежнему стоят серьезные проблемы безопасности.

Совместными усилиями мы добились колоссальных побед — побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались — мы победили. Но в то же время я должен сказать вам, что кампания не окончена, — заявил он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа после достижения полного прекращения огня. Он призвал Израиль выполнять обязательства и прекратить дестабилизацию региона. Особое внимание было уделено доступу гуманитарной помощи и идее создания двух государств для мира на Ближнем Востоке.

