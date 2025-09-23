«Я не очень верю»: Эрдоган сделал заявление о конфликте на Украине

Конфликт на Украине в ближайшей перспективе вряд ли завершится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе интервью американскому телеканалу Fox News. Таким образом он скептически отреагировал на прямой вопрос журналистов о возможностях установления мира.

Я не очень верю, что это случится, — указал турецкий лидер.

Глава турецкого государства четко обозначил свою позицию, подчеркнув отсутствие веры в ближайшую стабилизацию. Интервью президента Турции привлекло внимание международных СМИ в контексте продолжающихся попыток мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 23 сентября проведет серию двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что речь в том числе идет и о главе Украины Владимире Зеленском. Предположительно, они будут обсуждать возможность урегулирования украинского кризиса.

До этого спецпредставитель Трампа Кит Келлог отметил, что американский президент стремится к полноценному миру на Украине. По его словам, в отличие от своего советника, считающего целесообразным сначала прекращение огня, Трамп настаивает на немедленном урегулировании.