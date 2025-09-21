«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 19:35

Келлог раскрыл планы Трампа на украинский конфликт

Келлог: Трамп хочет мира, а не прекращения огня на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного решения украинского конфликта, а не просто режима прекращения огня, заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог. Он подчеркнул, что сам не разделяет такую позицию, передает The Telegraph.

Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить ее будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент Трамп хочет мира сразу, но это сложно, — сказал Келлог.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что мирное соглашение по Украине может включать в себя пункт о защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящих украинцев. По мнению политика, Украина сейчас обладает одной из «крупнейших армий в Европе, закаленной в боях». Однако он добавил, что Киеву необходимо присутствие европейских военных в качестве инструкторов, миротворцев или «в любой другой роли», чтобы они могли гарантировать стране безопасность от возможного возобновления конфликта.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.

