Стало известно о грядущей встрече Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 23 сентября проведет серию двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, речь в том числе идет и о главе Украины Владимире Зеленском. Позже в тот же день американский лидер примет участие в многосторонней встрече, в которой будут задействованы представители Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза, — сказала Ливитт.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский попытается убедить Трампа финансировать новое наступление ВСУ. Он предположил, что вместо переговоров украинский лидер будет требовать деньги для контратак. При этом, по мнению эксперта, переменчивая позиция США и растущие проблемы на фронте делают такую стратегию крайне рискованной.

До этого спецпредставитель Трампа Кит Келлог отметил, что американский президент стремится к полноценному миру на Украине. По его словам, в отличие от своего советника, считающего целесообразным сначала прекращение огня, Трамп настаивает на немедленном урегулировании.