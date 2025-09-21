Президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить американского лидера Дональда Трампа профинансировать новое наступление украинской армии, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, ситуация для ВСУ становится хуже с каждым днем.

Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов, — отметил специалист.

Меркурис добавил, что Трамп демонстрирует переменчивую позицию, что еще больше ставит под угрозу положение украинской армии. Кроме того, Европе при таких обстоятельствах сложно поддерживать Зеленского, могут быть приняты «непопулярные» решения, считает он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от излишнего оптимизма по поводу дипломатического урегулирования украинского конфликта. По его мнению, переговорный процесс не может принести мгновенных результатов, ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно скорости решения кризиса.

Он также говорил, что переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта в настоящий момент оказались поставлены на паузу. При этом он заверил, что коммуникационные каналы между сторонами по-прежнему остались.