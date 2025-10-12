Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы

Зуцы — традиционные белорусские биточки из грибов и сала. В старину их готовили в печи, сегодня — на сковороде и в духовке. Это блюдо из тех, которые готовят из того, что есть: лесные грибы, лук, сало, яйцо и немного сухарей — и вот уже ароматные котлетки радуют вкусом.

Готовить просто: берем 150 г лесных грибов, 100 г шампиньонов, 50 г сала, 1 луковицу и одно куриное яйцо. Грибы варим 7–10 минут, даем стечь лишней влаге. Отправляем вместе с салом в мясорубку, кидаем туда же мелко порубленный лук, разбиваем яйцо. В качестве приправ пойдут тимьян, соль и перец. Их тоже добавляем в общую массу. Если она вдруг вышла слишком рыхлая, советуем добавить парочку ложек панировочных сухарей.

Дайте фаршу настояться (хватит и десяти минут), слепите котлетки, обваляйте в сухарях, жарьте на подсолнечном масле, пока не подрумянятся. После это можно довести до готовности в духовке (примерно 10–15 минут при 180 °C).

Совет: подавайте зуцы с пылу с жару со сметаной, зеленью и свежим хлебом — это подчеркнет грибной аромат.

