Салат из баклажанов по-татарски на зиму: острый, пряный и простой

Татарская кухня славится своими сытными пирогами, но и заготовки на зиму в ней занимают важное место. Татарский салат с баклажанами — это густая, острая закуска в томатном соусе, которая отлично хранится и идеальна в качестве дополнения к мясу или простому гарниру зимой.

Возьмите 2 кг баклажанов, нарежьте их крупными кубиками. 1,5 кг болгарского перца нарежьте крупной соломкой. Для остроты используйте 1-2 стручка красного жгучего перца и 4 крупные головки чеснока. Приготовьте заливку: 3 кг томатов, зубчики чеснока и острый перец измельчите в блендере или мясорубке. Перелейте смесь в емкость побольше. Всыпьте 2 ст. л. соли и стакан сахарного песка. Влейте 250 мл подсолнечного масла, поставьте на плитку тушиться.

Как только смесь закипит, закидывайте в нее болгарский перец и баклажаны. Все хорошенько размешайте. Варите овощи на средней мощности плиты с момента повторного закипания в течение получаса, иногда помешивая. Овощи должны стать мягкими, но не развариться в пюре. За 10 минут до окончания варки влейте 1 стакан (200 миллилитров) 9% уксуса — он является консервантом и придает салату характерный вкус с кислинкой и сладостью.

После варки сразу же разложите по чистым банкам, закатайте металлическими крышками. Банки поставьте вверх дном, укутайте одеялом и оставьте, пока не остынут (примерно на сутки). Держите заготовку в холодильнике или погребе.

Совет: для более густой консистенции можно заменить часть томатного сока 0,5 кг натертой моркови, которую следует пассеровать вместе с баклажанами перед добавлением в соус.

