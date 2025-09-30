Болгарское лечо с морковью: пошаговый рецепт вкусной закуски

Лечо — это популярная заготовка на зиму, которая родом из Венгрии, но очень любима в Болгарии и других странах Восточной Европы. Вариация с добавлением моркови делает блюдо еще более насыщенным и сладковатым. Такое лечо отлично сочетается с мясом, картофелем и просто хлебом.

Ингредиенты

Болгарский перец — 2 кг

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Помидоры — 1,5 кг

Растительное масло — 100 мл

Сахарный песок — 3 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика (по желанию)

Способ приготовления

Хорошенько промойте и подготовьте все овощи. Нарежьте болгарский перец тоненькими полосками, натрите морковь крупно, а лук нарубите полукольцами. Помидоры можно измельчить с помощью блендера или пропустить через мясорубку.

В глубокой кастрюле разогрейте растительное масло и пожарьте лук, чтобы он стал золотистым. Затем отправьте туда же натертую морковь. Готовьте дальше, пока этот ингредиент не станет мягким.

Влейте в нашу емкость подготовленные томаты, посолите, добавьте немного сахарного песка. Хорошенько размешайте и тушите около 15 минут, пока соус не начнет загустевать. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и готовьте еще 30 минут, периодически помешивая.

За пять минут до завершения добавьте уксус и измельченный чеснок, тщательно перемешайте. Дайте лечо немного покипеть, чтобы все ароматы смешались.

Разложите горячее блюдо с морковью по заранее стерилизованным банкам.

