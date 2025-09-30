Болгарское лечо с морковью: пошаговый рецепт вкусной закуски

Лечо — это популярная заготовка на зиму, которая родом из Венгрии, но очень любима в Болгарии и других странах Восточной Европы. Вариация с добавлением моркови делает блюдо еще более насыщенным и сладковатым. Такое лечо отлично сочетается с мясом, картофелем и просто хлебом.
Ингредиенты
- Болгарский перец — 2 кг
- Морковь — 500 г
- Лук репчатый — 500 г
- Помидоры — 1,5 кг
- Растительное масло — 100 мл
- Сахарный песок — 3 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика (по желанию)
Способ приготовления
Хорошенько промойте и подготовьте все овощи. Нарежьте болгарский перец тоненькими полосками, натрите морковь крупно, а лук нарубите полукольцами. Помидоры можно измельчить с помощью блендера или пропустить через мясорубку.
В глубокой кастрюле разогрейте растительное масло и пожарьте лук, чтобы он стал золотистым. Затем отправьте туда же натертую морковь. Готовьте дальше, пока этот ингредиент не станет мягким.
Влейте в нашу емкость подготовленные томаты, посолите, добавьте немного сахарного песка. Хорошенько размешайте и тушите около 15 минут, пока соус не начнет загустевать. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и готовьте еще 30 минут, периодически помешивая.
За пять минут до завершения добавьте уксус и измельченный чеснок, тщательно перемешайте. Дайте лечо немного покипеть, чтобы все ароматы смешались.
Разложите горячее блюдо с морковью по заранее стерилизованным банкам.
