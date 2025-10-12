Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 20:53

Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global look press

Поезд, следовавший из Киева в Будапешт, был остановлен из-за сообщения о наличии взрывчатых веществ, передает «Страна.ua». Все пассажиры вышли из состава.

Поезд остановили во время движения, и пассажиров вывели на поле. Сообщается, что они находятся под дождем и ожидают завершения проверки состава.

Ранее в американском штате Теннесси на заводе по производству взрывчатых веществ произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек. Причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают следователи и спасатели. Руководство штата привлекло команду ДНК-экспертов для идентификации останков.

До этого на заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси произошел мощный взрыв. Погибли несколько человек, еще 13 пропали без вести. Здание завода было практически полностью разрушено, спасатели не могли приступить к работе из-за повторных взрывов. Компания, основанная в 1980 году, специализируется на производстве взрывчатых веществ для различных отраслей, включая оборонную, аэрокосмическую и коммерческую.

