Стало известно количество жертв взрыва на американском заводе взрывчатки AP: при взрыве на американском заводе взрывчатки в Теннеси погибли 16 человек

При взрыве на заводе взрывчатки в американском штате Теннеси погибли 16 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на информацию от окружного шерифа. По его данным, причины инцидента до сих пор неизвестны, на месте работают следователи.

Взрыв в сельской местности Теннесси, который сравнял с землей завод по производству взрывчатых веществ и ощущался на много миль вокруг, унес жизни 16 человек. Причина взрыва неизвестна. Следователи тщательно прочесывают обгоревшее здание в поисках возможных улик, — говорится в материале.

По информации агентства, руководство штата оплатило команду ДНК-экспертов, чтобы они помогли идентифицировать останки людей, обнаруженных на месте происшествия. На данный момент на руинах завода работают около 300 спасателей, разбирая завалы взрывоопасных веществ. На случай новой детонации были задействованы машина скорой помощи и вертолет для воздушной эвакуации.

О взрыве на Accurate Energetic Systems стало известно в пятницу, 10 октября. Сообщалось, что от здания завода почти ничего не осталось. Причины происшествия устанавливаются.