Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 21:20

Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября

В России напомнили о праздновании Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православные христиане 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил RT заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Он отметил, что к святой обращаются с молитвами для защиты от бед.

Ей молятся о мире в стране, о здравии и благополучии близких, об укреплении веры и даровании сил нести свой жизненный крест. Именно в этот день с особым дерзновением просят о заступничестве вдовы и сироты, все страждущие и обремененные тяжелыми жизненными обстоятельствами, — уточнил Иванов.

Председатель движения отметил, что для России праздник имеет особое национальное значение. По его словам, с Покровом связано множество народных традиций.

Ранее Иванов посоветовал православным не выбрасывать старый церковный календарь. Председатель движения отметил, что отношение к святыням, будь то икона или освященный предмет, должно быть пронизано благоговением. Если же календарь сильно обветшал или был поврежден и хранить его не представляется возможным, то можно «предать его огню», добавил он.

православие
Богородица
праздники
молитвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя
«Терпят поражение»: Пушилин о ситуации в Днепропетровской области
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Невеста отменила свадьбу и выставила жениху счет за объятия
Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР
Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине
Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября
Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради роликов
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.