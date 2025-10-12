Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября

Православные христиане 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил RT заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Он отметил, что к святой обращаются с молитвами для защиты от бед.

Ей молятся о мире в стране, о здравии и благополучии близких, об укреплении веры и даровании сил нести свой жизненный крест. Именно в этот день с особым дерзновением просят о заступничестве вдовы и сироты, все страждущие и обремененные тяжелыми жизненными обстоятельствами, — уточнил Иванов.

Председатель движения отметил, что для России праздник имеет особое национальное значение. По его словам, с Покровом связано множество народных традиций.

Ранее Иванов посоветовал православным не выбрасывать старый церковный календарь. Председатель движения отметил, что отношение к святыням, будь то икона или освященный предмет, должно быть пронизано благоговением. Если же календарь сильно обветшал или был поврежден и хранить его не представляется возможным, то можно «предать его огню», добавил он.