11 октября 2025 в 11:09

Россиянам дали советы, как поступать со старыми церковными календарями

Депутат Иванов посоветовал россиянам не выбрасывать старые церковные календари

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Старый церковный календарь не стоит выбрасывать, заявил в беседе с RT депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, отношение к святыням, будь то икона или освященный предмет, должно быть пронизано благоговением.

Если календарь содержит священные изображения, его следует аккуратно отделить от переплета. Листы <...> можно бережно собрать и хранить вместе с домашними иконами в красном углу или в другом благоговейном месте, — объяснил собеседник издания.

Если же календарь сильно обветшал или был поврежден, и хранить его не представляется возможным, то можно «предать его огню», добавил Иванов. Пепел по древнему благочестивому обычаю следует пустить в проточную воду или в чистое, непопираемое место, резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, что домашний иконостас, он же красный или святой угол, должен находиться в самой большой комнате дома или квартиры, где собираются все члены семьи. Рядом с ним не должно быть телевизора, плакатов и фотографий живых людей, а также светского декора и сувениров.

До этого стало известно, что РПЦ не запрещает хоронить усопшего позднее третьего дня после смерти. Как оказалось, главным является не формальное соблюдение сроков, а искреннее стремление достойно проводить человека в последний путь.

церковь
календари
православие
вера
