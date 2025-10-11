Россиянам дали советы, как поступать со старыми церковными календарями

Старый церковный календарь не стоит выбрасывать, заявил в беседе с RT депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, отношение к святыням, будь то икона или освященный предмет, должно быть пронизано благоговением.

Если календарь содержит священные изображения, его следует аккуратно отделить от переплета. Листы <...> можно бережно собрать и хранить вместе с домашними иконами в красном углу или в другом благоговейном месте, — объяснил собеседник издания.

Если же календарь сильно обветшал или был поврежден, и хранить его не представляется возможным, то можно «предать его огню», добавил Иванов. Пепел по древнему благочестивому обычаю следует пустить в проточную воду или в чистое, непопираемое место, резюмировал он.

