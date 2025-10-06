Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 05:20

Стало известно, допускает ли РПЦ похороны позднее третьего дня после смерти

Депутат Иванов: РПЦ допускает похороны позднее третьего дня при форс-мажоре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская православная церковь не запрещает хоронить усопшего позднее третьего дня после смерти, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, главным является не формальное соблюдение сроков, а искреннее стремление достойно проводить человека в последний путь.

Существует устоявшаяся традиция хоронить усопших на третий день после смерти. Она глубоко укоренена в православной вере и связана с символикой воскресения Христа, которое произошло на третий день. Бывают ситуации, которые можно охарактеризовать как форс-мажорные. Церковь, будучи институтом милосердия и понимания, с уважением относится к таким обстоятельствам. Главное — это не буквальное следование цифре, а искреннее желание достойно проводить человека в последний путь, дать возможность всем, кто его любил, собраться и проститься. Смысл прощания не в формальном соблюдении даты, а в молитве об упокоении души усопшего и поддержке близких в час скорби, — пояснил Иванов.

По его словам, никаких препятствий для переноса похорон на четвертый, пятый и последующие дни после смерти человека нет. Депутат добавил, что современные условия жизни, включая большие расстояния между городами, действительно диктуют необходимость более гибкого подхода к вопросу о дате погребения.

На вопрос, можно ли перенести похороны усопшего на четвертый или пятый день, ответ — да, можно. Никаких непреодолимых препятствий для этого нет. Если небольшая отсрочка позволит провести обряд более организованно и соборно, то это вполне допустимо. Не стоит усугублять свое горе чрезмерными переживаниями о формальностях. Современные условия жизни, большие расстояния между городами диктуют необходимость гибкого подхода, и РПЦ идет навстречу верующим в этих вопросах, — резюмировал Иванов.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует принятие защиты Бога и победу над смертью. Он также подчеркнул важность присутствия имени Иисуса Христа на кресте.

РПЦ
обряды
похороны
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
