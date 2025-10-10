Как правильно разместить и оформить иконостас в доме

На каждый день

Как правильно разместить и оформить иконостас в доме

Как правильно разместить и оформить иконостас в доме

Домашний иконостас, он же красный или святой угол, — это неотъемлемая часть дома христианина. Он служит не украшением жилья, а местом духовной работы и объединяет православную семью для молитвы. Поэтому организовывать Божницу (еще одно название домашнего иконостаса) нужно с умом. О том, как правильно сделать иконостас, читайте в материале NEWS.ru.

Выбор места для красного угла: традиции и современность

Первым делом определим, как расположить домашний иконостас. В идеале красный угол должен находиться на востоке — так же как и иконостас в храмах (вспомним стих из Бытия: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке»).

Если у вас есть возможность использовать стену на востоке, это отлично. Однако в современных жилищах восточные углы могут быть заняты окнами и дверьми.

В таком случае сторона света не принципиальна. Главное — помните, что правильный домашний иконостас должен находиться:

в самой большой комнате дома или квартиры, где собираются все члены семьи (семья — малая церковь);

в незагороженном пространстве (перед красным углом должно быть достаточно места для совместной семейной молитвы).

Выбирая расположение домашнего иконостаса, учитывайте, что рядом с красным углом не должно быть:

телевизора, компьютера, радио и другой техники, способной отвлечь от духовной работы;

плакатов и фотографий живых людей (даже подвижников);

светского декора, сувениров;

обоев, картин и календарей с эзотерическими символами (например со знаками зодиака).

Словом, правильный домашний иконостас — это молельный угол, в котором ничто не отвлекает верующего от общения с Богом и святыми.

Как сделать домашний иконостас Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Какие иконы должны быть в домашнем иконостасе

Не меньшее значение имеет наполнение красного угла. На Божнице должны находиться:

крест (если он настенный, то разместите его над иконостасом);

иконы Иисуса Христа (справа) и Богородицы (слева) — это главные иконы молитвенного угла, которые должны быть, во-первых, самыми крупными на алтаре, во-вторых, размещены на верхней полке иконостаса;

иконы небесных покровителей — святых, чье имя верующий получил при рождении или крещении;

иконы любимых святых, например Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых православных святых;

сюжетные иконы (например Троица);

икона Ангела-Хранителя.

Иконы выбирайте на свой вкус. Например, существует множество икон Богородицы типа Одигитрия и Умиление. Каждая из них имеет богатую историю, изучение которой не будет лишним.

Помните, что икона — не украшение дома, а святыня. Поэтому выбирайте икону не за внешнюю красоту, а за откликающееся вам смысловое наполнение образа. Икона необязательно должна быть богато украшенной. Даже бумажные образы подходят для молитв.

Как оформить полочку для икон своими руками

В вопросе, как сделать иконостас своими руками, ориентируйтесь на особенности выбранного для Божницы пространства. Если места достаточно, повесьте прямой иконостас (несколько полок, расположенных в одной плоскости). Можно также установить домашний киот — напольный или настенный шкафчик для икон. Плюс киотов состоит в том, что часто они заранее украшены религиозными символами (например крестом на верхушке, куполами или ангелами).

Распространенный вариант Божниц — это домашний угловой иконостас. Так называют полки или киоты треугольной формы, которые вешают в углу, на пересечении стен. Плюс такого иконостаса в том, что он занимает немного места, но при этом достаточно глубокий, чтобы уместить все иконы.

Если вы владеете столярным мастерством, вы можете соорудить иконостас своими руками. Если же нет, приобретите готовый киот или простые книжные полки (прямые или угловые).

Можно ли вешать иконы в спальне или на кухне?

Говоря о расположении иконостаса, нужно также учитывать, в какой комнате он будет находиться. Если у вас квартира-студия, этот вопрос отпадает. В противном случае может возникнуть вопрос, стоит ли размещать святые образы в спальне или на кухне.

Церковь не запрещает вешать иконы в какой-либо из комнат. Наоборот, иконе на кухне можно молиться перед трапезой, а в спальне — перед сном. Таиться от икон бессмысленно: есть они или нет, Бог, согласно православным догмам, все равно ведает все мысли и дела верующих.

Теперь вы знаете, как оформить домашний красный угол. Помните, что иконостас — это не предмет декора, а символ духовной работы и место для молитвы. Поэтому к его наполнению нужно подойти с умом и вниманием.

Ранее мы составили церковный календарь на 2025–2026 год.