День Владимирской иконы Божией Матери 6 июля: история праздника и образа

День Владимирской иконы Божией Матери, отмечаемый 6 июля, не только значимая дата в церковном календаре, но и повод вспомнить об одном из важнейших памятников византийско-русской иконописи. Считается, что образ был создан в Константинополе в XII веке и вскоре доставлен на Русь, где его история тесно переплелась с судьбами государства, церковной жизнью и развитием иконографических канонов. День Владимирской иконы Божией Матери — повод взглянуть на изображение как на художественное явление с интересной историей.

Владимирская икона Божией Матери: как византийский образ на Русь попал

История Владимирской иконы Божией Матери начинается с XII века. Считается, что полотно было написано в столице Византийской империи. Правда, в Константинополе она пробыла не так долго. В 1131 году Владимирская икона Божией Матери попала на территорию Руси. Примерно через 50 лет образ пострадал в огне. Сохранились только лики Богоматери с младенцем. Именно они считаются подлинными изображениями византийских мастеров. Оставшаяся часть иконы — фон и одежды святых — была восстановлена позже.

По какой же причине византийская икона носит название «Владимирская»? На самом деле, история довольно тривиальна. Патриарх Константинопольский отправил образ в подарок великому князю Юрию Долгорукому, который и привез икону во Владимир, сделав ее одним из центральных объектов почитания в городе.

Предположительно, икона должна была стать частью некой программы по установлению более прочных связей между государствами. Как известно, Русь крестили по византийскому образу. Этот факт скреплял страны прочным мостом в виде общих религиозных воззрений. После Крещения греческая ученость и книжная культура были приняты в Киеве и других центрах страны. Церкви начали строить по византийскому образцу.

Несмотря на нововведения, важной частью жизни восточных славян оставалось язычество. Об этом можно узнать не только из летописей, повествующих о крупных восстаниях, но и из знаменитого «Слова о полку Игореве».

Икона Божией Матери Владимирской, Богоявленский собор Фото: Global Look Press

Итак, в христианской Киевской Руси сохранялось языческое мировоззрение, Владимирская икона Божией Матери должна была стать еще одним проводником в мир православия у иноверцев. Первое время образ хранился в Вышгородском женском монастыре. В 1155 году сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский, перевез Владимирскую икону Божией Матери в Залесскую землю — так раньше называли юго-западную часть Руси. С перевозкой образа связана одна легенда.

Владимирская икона Божией Матери: предание о Боголюбове

Повозка с лошадьми проделала долгий путь из киевских земель, когда наконец остановилась. Правда, не по желанию людей. Лошади прекратили идти под Владимиром, отказываясь продолжать путь. Так появилась легенда о том, что Владимирская икона Божией Матери сама выбрала себе место поклонения.

Место, где остановились кони, получило название «Боголюбское». Здесь же находилась резиденция князя Андрея Юрьевича. Чуть позже он примет решение вновь перенести икону. На этот раз во Владимир, где был возведен крупный собор. Вы знаете его под названием Успенский. Здесь Владимирская икона Божией Матери надолго завершает свое путешествие.

Владимирская икона Божией Матери: как образ в Москву попал

Во время нашествия Тамерлана Владимирская икона Божией Матери была привезена в Москву. Место, где москвичи встретили владимирскую делегацию, отмечено Сретенским монастырем, который, как считается, был построен на этом месте. Однако никаких археологических подтверждений этому факту нет.

Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской московского Сретенского монастыря Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Итак, икона оказалась в другом городе. Считается, что именно она помогла защитить будущую столицу от нашествия войск Тамерлана. По преданию, Василий I Московский провел ночь, плача над иконой, и она ответила на его мольбы. В тот же день войска отступили. После чудесного спасения возвращать икону во Владимир отказались. Так лик был перемещен в Успенский собор Московского Кремля. Однако это лишь одна из версий.

Часть исследователей считает, что Владимирскую икону Божией Матери все же вернули на родину, а в Москву ее привозили лишь изредка. Дело в том, что приписывание иконе спасения нынешней столицы России в 1395 году появляется в источниках лишь в конце XV века.

Владимирская икона Божией Матери: как образ стал предметом искусства

При большевиках икона перешла во владение Государственной Третьяковской галереи. Как произведение искусства образ попал в музей в 1930 году и находился там как минимум следующие 11 лет.

В 1993 году Владимирскую икону Божией Матери перенесли в Богоявленский собор для Божественной литургии.

С 1999 года образ находится в другой музейной локации, в Толмачах. Новым местом демонстрации образа стала церковь Святителя Николая.

Владимирская икона Божией Матери: описание образа

Владимирская икона Божией Матери — образ Матери Христа, держащей на руках младенца Иисуса. Святые склонились головами друг к другу. Маленький Иисус обнимает Богородицу за шею, а она слегка склоняет голову к нему. Взгляд Божией Матери глубокий и немного грустный — словно она предчувствует страдания своего сына. В этом образе много нежности, теплоты и человечности.

Икона «Богоматерь Владимирская» (XVI век) на выставке «Русский феникс. Суздальская земля» в музейном комплексе «Кремль» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На иконе Богоматерь изображена в темно-красной накидке, украшенной золотыми звездами. Лик Христа — серьезный, несмотря на возраст. Фигуры написаны близко друг к другу, это создает ощущение духовной связи.

Фон традиционно золотой — это подчеркивает святость и вневременность образа. Линии утонченные и плавные. Владимирская икона Божией Матери написана в византийской традиции.

Почему День Владимирской иконы Божией Матери отмечают 6 июля?

День Владимирской иконы Божией Матери принято отмечать 6 июля. Праздник установлен в память об одном из ключевых событий в истории Руси — перенесении образа из залесских земель в Москву в XV веке.

Именно в это время на государство надвигалась угроза со стороны хана Ахмата. 6 июля 1480 года — время стояния на реке Угре, которое закончилось окончательным освобождением Руси от ордынского владычества. Перед лицом опасности великий князь Иван III приказал перенести Владимирскую икону из Успенского собора во Владимире в Москву как особо почитаемую святыню, к которой народ обращался с молитвой о заступничестве.