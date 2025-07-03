Внучка Кобзона стала мамой в первый раз

Внучка артиста Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт родила первенца. Девушка сообщила об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена), но пока не раскрыла пол ребенка.

Девушка призналась, что пополнение в семье произошло еще в мае. Однако внучка исполнителя не хотела делиться подробностями личной жизни. Подписчики предположили, что Мишель прикрепила к фото голубое сердечко, потому что она родила сына.

О внучке Кобзона известно немногое. Отмечается, что в 2024 году она собиралась выйти замуж за бизнесмена из Израиля Бена Джорджа. Он владел компанией по производству дизайнерских изделий из железа и бронзы. Девушка жила в Лондоне после окончания Оксфордского университета и получения диплома юриста. Работать по профессии она не стала.

Ранее стало известно об отношении Кобзона к параду Победы 9 мая. До конца своей жизни он говорил, что это «праздник со слезами на глазах», цитируя строчку из песни Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. Певец отмечал, что «победа была достигнута огромной ценой». Он также активно участвовал в памятных мероприятиях и встречах с ветеранами, исполняя военные песни, такие как «День Победы» и «Журавли».