12 октября 2025 в 17:21

Финский суп калакейтто. Нежный сливочный супчик с лососем — съедят до последней ложки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отправляйтесь в кулинарное путешествие по Финляндии, не выходя с собственной кухни, с помощью супа калакейтто. Это блюдо — душа финской кухни, где нежнейшее филе рыбы встречается со сливочными нотками молока или сливок. Изначально его готовили из белой рыбы, трески или сига, но существует и праздничный вариант — лохикейтто, где главным ингредиентом выступает красная рыба. Секрет его неповторимого вкуса не только в сочетании продуктов, но и в традиции давать супу как следует настояться, чтобы все ароматы слились воедино. Это не просто еда, а настоящий обряд, который согреет вас в самый холодный день и подарит ощущение настоящего северного уюта.

Для классического варианта вам понадобится: 500 граммов филе красной или белой рыбы (например, форели или трески), 1,5 литра воды, 100 мл сливок, 3–4 картофелины, 1 морковь, 2 луковицы, 2 столовые ложки муки, а также соль, лавровый лист, душистый перец горошком и свежая петрушка по вкусу. Для наваристого бульона можно использовать голову, хвост и плавники от рыбы. Сначала сварите бульон: залейте рыбные обрезки холодной водой, добавьте одну целую очищенную луковицу и морковь, доведите до кипения и варите на медленном огне около 20–30 минут, после чего тщательно процедите. В чистый бульон добавьте нарезанный брусочками картофель и мелко нарезанную вторую луковицу. Варите до готовности картофеля. Затем добавьте в суп нарезанное кусочками рыбное филе и готовьте еще 3–5 минут, пока рыба не сварится. Влейте сливки, доведите суп до кипения и посолите по вкусу. Муку разведите в небольшом количестве холодной воды до однородности и, помешивая, влейте в суп, чтобы он загустел. Подавайте суп, обильно посыпав свежей рубленой петрушкой. По традиции калакейтто вкуснее всего, если дать ему настояться несколько часов, а идеально — и вовсе сутки.

Надеюсь, у вас получится замечательный суп, который станет для вас таким же открытием, каким когда-то стал для меня. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
