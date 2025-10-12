Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом

Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту в направлении из Керчи и Тамани, сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. Время ожидания составляет около двух часов. Движение по мосту было ограничено с 17:22 до 19:35 по московскому времени.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 502 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее, 11 октября, перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилось 610 автомобилей. Время ожидания в очереди составляло также более двух часов. Со стороны Тамани очереди не было. Утром переправа была свободна, первые машины появились к 10:00. К 16:00 пробка выросла до 551 автомобиля.

До этого Тимур Вейс, инженер контроля качества бетонных сооружений, отметил, что Крымский мост спроектирован с большим запасом прочности, что позволяет ему выдерживать любые удары, включая техногенные. Он подчеркнул, что конструкция моста соответствует стандартам для особо важных объектов и включает сейсмостойкость, устойчивость к ветровым и ледовым нагрузкам.