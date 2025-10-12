С арестованного блогера принудительно взыщут долги С блогера Лерчек принудительно взыщут 6,7 тысячи рублей долга за услуги ЖКХ

С находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) принудительно взыщут задолженность за услуги ЖКХ, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Общий долг по коммунальным платежам превышает 6,7 тысячи рублей.

По данным агентства, Лерчек вовремя не оплатила счета за тепло, электроэнергию, жилплощадь и другие коммунальные платежи. Мировой судья Москвы направил соответствующие материалы судебным приставам, которые открыли исполнительное производство о принудительном взыскании долгов с Чекалиной.

Блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит до 10 лет заключения. Соответствующее наказание предусмотрено по части 3 статьи 193.1 УК «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, незаконные валютные операции обвиняемые Чекалины и их бизнес-партнер Роман Вишняк вместе с сообщниками проводили с сентября 2021 по февраль 2022 года. Они предоставляли документы с ложными сведениями о целях и основаниями переводов. Средства пара вывела на счет одной из фирм в ОАЭ.