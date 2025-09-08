Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в выводе 251 млн рублей

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили в прокуратуре Москвы. Они вывели на счет одной из фирм в ОАЭ 251 млн рублей, полученных от фитнес-марафонов.

Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, — отметили в ведомстве.

По версии следствия, незаконные валютные операции обвиняемые Чекалины и их бизнес-партнер Роман Вишняк вместе с сообщниками проводили с сентября 2021-го по февраль 2022 года. Они предоставляли документы с ложными сведениями о целях и основании переводов, уточняется в сообщении.

Ранее подруга Лерчек блогер Евгения Кривцова рассказала, что Артем Чекалин тяжело переживал развод с супругой, в частности злоупотреблял алкоголем. По словам Кривцовой, расставание с избранницей стало для него настоящим ударом. Она уточнила, что инициатором развода стала Чекалина. По признаниям Кривцовой, она поддерживала подругу на протяжении всего бракоразводного процесса.