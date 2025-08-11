Стали известны подробности развода блогера Лерчек Блогер Кривцова рассказала, что Чекалин пил алкоголь во время развода с Лерчек

Подруга блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) — блогер Евгения Кривцова рассказала в беседе с «Радио 1», что бывший супруг Лерчек Артем Чекалин тяжело переживал развод, в частности злоупотреблял алкоголем. По словам Кривцовой, расставание с избранницей стало для него настоящим ударом.

Он тогда просто заливался алкоголем, мне кажется. В какой-то момент даже жалко его было, потому что он очень много пил, чтобы заглушить эту свою боль. Это очень тяжело, когда один партнер решает выйти из отношений, а другой не хочет этого, — вспомнила Кривцова.

Она уточнила, что инициатором развода стала Чекалина. По признаниям Кривцовой, она поддерживала Лерчек на протяжении всего бракоразводного процесса.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил на один месяц домашний арест Лерчек. Кроме того, меру пресечения продлили и Артему Чекалину. Они являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе из России 250 млн рублей.