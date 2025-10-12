МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией МИД Афганистана выступил за мир в отношениях с Пакистаном

Афганистан выступает за мирные отношения с Пакистаном, заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки в ходе официального визита в Нью-Дели. При этом Кабул сделает все для обеспечения собственной безопасности, приводит слова дипломата IANS.

Мы хотим нулевой напряженности и мирных отношений [с Пакистаном]. Но если отношения будут неправильно выстроены, мы также знаем, как обеспечить безопасность, — заявил Муттаки.

Министр иностранных дел Афганистана призвал Пакистан следить за своими контрольно-пропускными пунктами, вместо того чтобы обвинять Кабул. Отмечается, что глава МИД выступил с заявлением на фоне информации о перестрелках в районе афганской провинции Гильменд.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что боевое столкновение между Афганистаном и Пакистаном могло быть спровоцировано внешними силами. Эксперт отметил, что провокации в регионе объясняются борьбой за контроль над Центральной Азией.

До этого афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, после того как произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. В некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары. Позже Минобороны Афганистана объявило о завершении «операции возмездия».