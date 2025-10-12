Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:08

«Не без внешних сил»: политолог о конфликте Афганистана и Пакистана

Политолог Перенджиев: конфликт Афганистана и Пакистана могли разжечь извне

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевое столкновение между Афганистаном и Пакистаном могло быть спровоцировано внешними силами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он напомнил, что ранее афганские власти отказались передать США контроль над стратегической базой Баграм.

Был саммит в Душанбе (саммит Россия — Центральная Азия. — NEWS.ru), и решались вопросы не только экономического взаимодействия, но и безопасности. У меня складывается такое впечатление, что если здесь обсуждают вопросы безопасности, а в это время разгорается конфликт, то это значит, что кому-то нужно устроить раздрай. Не обходится это без вмешательства и провокаций со стороны каких-то внешних сил. Как вы знаете, есть силы, которые направлены против тех же Пакистана и Афганистана. Вспомним, например, нежелание Афганистана допустить американцев на авиабазу Баграм, — объяснил Перенджиев.

Политолог отметил, что провокации в регионе объясняются борьбой за контроль над Центральной Азией. Он добавил, что Россия рассматривает проект создания транспортного коридора через Афганистан в Индию. Перенджиев подчеркнул, что есть игроки, в том числе Великобритания и США, которые хотели бы помешать укреплению влияния РФ в регионе.

Все эти провокации происходят не только между Пакистаном и Афганистаном, но также между Пакистаном и Индией — здесь тоже недавно был конфликт. Все это разжигается. Все это указывает на борьбу за контроль над Центральной Азией. Здесь три группы игроков: первая — Россия и Китай, вторая — США и Британия, третья группа — Турция, которая тоже хочет создать военный союз из тюркоязычных государств и быть во главе этого союза, — пояснил Перенджиев.

Ранее Министерство обороны Афганистана объявило об окончании «операции возмездия» против Пакистана. Военнослужащие отметили, что акция была успешной.

