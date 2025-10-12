Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 20:35

Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине

Warner Bros. отказала Paramount в покупке из-за низкой цены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители Warner Bros. Discovery отказались от переговоров с Paramount Skydance по покупке компании, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, гигант не согласился на «слишком низкую цену», которую предложили в Paramount.

В СМИ утверждают, что Paramount рассматривает разные варианты покупки. В том числе увеличение стоимости сделки, обеспечение дополнительной поддержки от финансового партнера и прямое обращение к акционерам Warner Bros., что станет попыткой враждебного поглощения.

Отмечается, что Paramount Skydance в текущем составе существует с августа, когда завершилось объединение Paramount и Skydance. Главой гиганта стал Дэвид Эллисон, который до этого выступал в качестве гендиректора Skydance.

Ранее Paramount решила закрыть ряд телеканалов под брендом MTV в нескольких европейских странах, в том числе в Великобритании. Каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят свое вещание на территории Соединенного Королевства после 31 декабря. Это произойдет спустя почти 40 лет с момента начала их трансляции. При этом флагманский канал MTV HD продолжит свою работу.

