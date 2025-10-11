Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 октября 2025 в 17:22

Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV

Paramount решила закрыть каналы MTV в Великобритании, Германии и Австрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская медиакомпания Paramount решила закрыть ряд телеканалов под брендом MTV в нескольких европейских странах, в том числе в Великобритании, пишет BBC. Помимо этого, закрытие коснется Австрии и Германии.

Так, каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят свое вещание на территории Великобритании после 31 декабря. Это произойдет спустя почти 40 лет с момента начала их трансляции. При этом флагманский канал MTV HD продолжит свою работу. В Германии один из операторов уже уведомил корпоративных клиентов о прекращении вещания MTV Live HD на своей платформе.

В конце 2025 года также ожидается закрытие музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network в ряде государств Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию. Аналогичные изменения могут затронуть Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

Ранее по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином телеканал RT и китайская медиакорпорация заключили меморандум о сотрудничестве. Подписание документа осуществили главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.

телевидение
каналы
Европа
paramount
