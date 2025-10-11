Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV

Американская медиакомпания Paramount решила закрыть ряд телеканалов под брендом MTV в нескольких европейских странах, в том числе в Великобритании, пишет BBC. Помимо этого, закрытие коснется Австрии и Германии.

Так, каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят свое вещание на территории Великобритании после 31 декабря. Это произойдет спустя почти 40 лет с момента начала их трансляции. При этом флагманский канал MTV HD продолжит свою работу. В Германии один из операторов уже уведомил корпоративных клиентов о прекращении вещания MTV Live HD на своей платформе.

В конце 2025 года также ожидается закрытие музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network в ряде государств Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию. Аналогичные изменения могут затронуть Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

