12 октября 2025 в 16:54

Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров

Зарубин показал, как Путин и Алиев общались после встречи в Душанбе

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: president.az

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили общение после официальной двусторонней встречи в Душанбе. Кадры обнародовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Настроение у лидеров — превосходное, президенты много шутили, — подчеркнул журналист.

Президенты провели двусторонние переговоры 9 октября в рамках трехдневного визита Путина в Таджикистан на саммит лидеров стран СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что они договорились о встрече, когда Алиев поздравил Путина с днем рождения 7 октября.

Журналисты отметили, что после официальной части переговоров Путин и Алиев продолжили общение уже в холле. Оба президента не стали дожидаться, когда их оставит пресса. Во время официальной части саммита в Душанбе они обсудили острые вопросы, среди которых — крушение самолета авиакомпании AZAL.

На следующей неделе российский лидер посетит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Также главе государства предстоит принять участие в совещании с членами Совбеза РФ.

