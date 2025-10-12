«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью KP.RU сообщил, что пытался вывезти свою семью в более безопасный регион, однако супруга отказалась уезжать, несмотря на постоянные обстрелы. По его словам, жене тоже иногда приходится прятаться в подъездах.

Конечно, я пытался и жену отсюда отправить. <…> С моей точки зрения, у меня нет права выбирать думать только о детях. Должность не та. Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: «Ты где?» «Сижу в подъезде». Ну, слава Богу, — рассказал глава региона.

Губернатор сообщил, что после ракетного удара по центру Белгорода, когда погибли 25 человек, он отправил младшего ребенка к старшему сыну. По его словам, раньше в семье считали, что они должны быть сильными, ведь на них равняются другие, но после тех событий их взгляды изменились.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что Белгород подвергся мощному ракетному налету, который был отражен силами противовоздушной обороны. Он рассказал, что дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к областному центру. Минобороны России не комментировало эти данные.