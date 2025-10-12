Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 17:22

Рейд против русского в киевском ТЦ сняли на видео

В Киеве прошел рейд активистов против использования русского языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Языковые активисты провели в Киеве рейд, сообщает издание «Страна.ua». Они прошлись по торговым центрам с плакатами и лозунгом: «Мова — оружие нации, язык — капитуляция!»

На распространившемся видео с места событий видно, что активисты идут в защитных очках и белых халатах, на которых наклеены перечеркнутые буквы RU. Перед этим активисты приходили на книжную ярмарку. С их подачи опечатали все магазины, в которых продавались русскоязычные книги и пластинки с российской музыкой, сообщает издание.

Ранее стало известно, что житомирцы добровольно переходят на русскую речь вопреки запрету властей Украины. В силовых структурах журналистам пояснили, что местные стали игнорировать запреты украинских властей, не скрывая своих предпочтений. Русская речь опять слышна в общественных местах.

Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук также отметил, что постепенно русифицировался город Львов, традиционно считавшийся одним из самых украиноязычных. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим вопросом.

Киев
Украина
украинский язык
активизм
активисты
