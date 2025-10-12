Рейд против русского в киевском ТЦ сняли на видео

Языковые активисты провели в Киеве рейд, сообщает издание «Страна.ua». Они прошлись по торговым центрам с плакатами и лозунгом: «Мова — оружие нации, язык — капитуляция!»

На распространившемся видео с места событий видно, что активисты идут в защитных очках и белых халатах, на которых наклеены перечеркнутые буквы RU. Перед этим активисты приходили на книжную ярмарку. С их подачи опечатали все магазины, в которых продавались русскоязычные книги и пластинки с российской музыкой, сообщает издание.

Ранее стало известно, что житомирцы добровольно переходят на русскую речь вопреки запрету властей Украины. В силовых структурах журналистам пояснили, что местные стали игнорировать запреты украинских властей, не скрывая своих предпочтений. Русская речь опять слышна в общественных местах.

Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук также отметил, что постепенно русифицировался город Львов, традиционно считавшийся одним из самых украиноязычных. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим вопросом.