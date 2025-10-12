На 89-м году скончалась актриса Александринского театра

12 октября не стало актрисы Александринского театра Елизаветы Волгиной, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Ей было 88 лет.

Елизавета Волгина посвятила более 50 лет своей карьеры Александринскому театру. В 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт, где училась в классе профессора Бориса Зона. Уже на последнем курсе ее пригласили в Академический театр драмы имени Александра Пушкина, который сегодня известен как Александринский театр.

Волгина впервые появилась на сцене, исполнив одну из ключевых ролей — Ксаны — в постановке «По московскому времени». В том же году ее приняли в труппу театра. За время своей работы в коллективе она создала множество ярких и запоминающихся образов как в современных, так и в классических произведениях.

Актриса исполнила около 60 ролей на сцене Александринского театра. Среди ее работ: Людмила в постановке «Друзья и годы», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии» и другие.

