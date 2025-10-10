Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:27

Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет

Актриса Осипова умерла на 80-м году жизни

Советская актриса театра и кино Эльвира Осипова ушла из жизни в возрасте 79 лет, следует из данных портала «Кино-Театр.Ру». Согласно опубликованной информации, кончина артистки наступила еще 1 октября текущего года.

Подробности обстоятельств смерти актрисы не раскрываются. Известно, что Эльвира Осипова родилась в июне 1946 года и посвятила всю свою жизнь театральному искусству и кинематографу.

За свою творческую карьеру актриса работала во многих известных театральных коллективах, включая Красноярский ТЮЗ и ленинградские театры. Она также успешно реализовала себя в качестве театрального гримера.

Зрителям Эльвира Осипова запомнилась по ролям в таких кинокартинах, как «Слепой дождь…» и «Черная курица, или Подземные жители». Особую известность актрисе принесла работа в фильме «Счастливый человек», где она сыграла главную роль.

