ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:09

Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Заслуженный артист России Анатолий Лобоцкий обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Зависть богов», «Молодежка» и «Старая гвардия». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где служит по настоящее время.

Лобоцкий дебютировал в кино в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма «Зависть богов», где он сыграл главного героя Андрэ. Затем он также снимался в картинах «На углу у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Своя чужая», «Молодежка», «Старая гвардия», «Анна Медиум», «Хоккейные папы» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Лобоцкого

Первой женой Анатолия Лобоцкого была Надежда Смирнова, с которой он познакомился в студенческие годы в Тамбове. В браке родился сын Станислав, но вскоре супруги развелись.

Во время учебы в ГИТИСе Лобоцкий состоял в отношениях с актрисой Еленой Мольченко, после расставания с которой женился на девушке по имени Наталья. Она была не из актерской среды и родила актеру дочь Анну. Наследница пошла по стопам отца и окончила театральный институт.

В третий раз Лобоцкий женился на телеведущей Ольге Ибрагимовой. У них есть общий сын. В 2001 году артист связал себя узами брака с актрисой Юлией Рутберг. Пара вместе строила загородный дом, но развелась спустя девять лет брака.

На настоящий момент артист не раскрывает подробности личной жизни. По словам друга детства Лобоцкого, актер в последние годы был одинок.

«Анатолий по-прежнему снимает квартиру на Серпуховке, загородный дом так и не построил и сейчас временно одинок. Он нормальный мужчина, и женщина наверняка ему нужна. Но почему-то в последние годы у него нет любимой», — рассказал он.

Анатолий Лобоцкий (Арнольф) в сцене из спектакля «Школа жен» Анатолий Лобоцкий (Арнольф) в сцене из спектакля «Школа жен» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что Лобоцкий говорил о патриотизме

В 2014 году Лобоцкий называл себя пассивным патриотом и отметил, что, по его мнению, представители творческой элиты должны быть аполитичными.

«Я пассивный патриот, поскольку не верю в то, что могу повлиять на происходящие события. Уже предвижу всякие возгласы, дескать, если никто не будет верить, что может повлиять, ничего не изменится! А я вот не верю. <…> Как я считаю, художник должен быть аполитичным. Он не должен ввязываться в эти свары, если ему есть чем заняться», — сказал он.

Чем сейчас занимается Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий в 66 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в театре им. Вл. Маяковского и снимается в кино. В конце декабря с ним ожидается выход седьмого сезона сериала «Абонемент на расследование».

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что у Лобоцкого обнаружили опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но «болезнь поразила и другие органы».

Артист в беседе с журналистами отказался комментировать слухи об опухоли.

Читайте также:

«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман

Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин

актеры
новости
кино
театры
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Китаец устроил резню на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто
«Будет продолжаться»: политолог о заявлениях Сырского про территории
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.