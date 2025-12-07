Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий

Заслуженный артист России Анатолий Лобоцкий обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Зависть богов», «Молодежка» и «Старая гвардия». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где служит по настоящее время.

Лобоцкий дебютировал в кино в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма «Зависть богов», где он сыграл главного героя Андрэ. Затем он также снимался в картинах «На углу у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Своя чужая», «Молодежка», «Старая гвардия», «Анна Медиум», «Хоккейные папы» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Лобоцкого

Первой женой Анатолия Лобоцкого была Надежда Смирнова, с которой он познакомился в студенческие годы в Тамбове. В браке родился сын Станислав, но вскоре супруги развелись.

Во время учебы в ГИТИСе Лобоцкий состоял в отношениях с актрисой Еленой Мольченко, после расставания с которой женился на девушке по имени Наталья. Она была не из актерской среды и родила актеру дочь Анну. Наследница пошла по стопам отца и окончила театральный институт.

В третий раз Лобоцкий женился на телеведущей Ольге Ибрагимовой. У них есть общий сын. В 2001 году артист связал себя узами брака с актрисой Юлией Рутберг. Пара вместе строила загородный дом, но развелась спустя девять лет брака.

На настоящий момент артист не раскрывает подробности личной жизни. По словам друга детства Лобоцкого, актер в последние годы был одинок.

«Анатолий по-прежнему снимает квартиру на Серпуховке, загородный дом так и не построил и сейчас временно одинок. Он нормальный мужчина, и женщина наверняка ему нужна. Но почему-то в последние годы у него нет любимой», — рассказал он.

Анатолий Лобоцкий (Арнольф) в сцене из спектакля «Школа жен» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что Лобоцкий говорил о патриотизме

В 2014 году Лобоцкий называл себя пассивным патриотом и отметил, что, по его мнению, представители творческой элиты должны быть аполитичными.

«Я пассивный патриот, поскольку не верю в то, что могу повлиять на происходящие события. Уже предвижу всякие возгласы, дескать, если никто не будет верить, что может повлиять, ничего не изменится! А я вот не верю. <…> Как я считаю, художник должен быть аполитичным. Он не должен ввязываться в эти свары, если ему есть чем заняться», — сказал он.

Чем сейчас занимается Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий в 66 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в театре им. Вл. Маяковского и снимается в кино. В конце декабря с ним ожидается выход седьмого сезона сериала «Абонемент на расследование».

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что у Лобоцкого обнаружили опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но «болезнь поразила и другие органы».

Артист в беседе с журналистами отказался комментировать слухи об опухоли.

