12 октября 2025 в 14:31

Британский доброволец на СВО рассказал, почему не вернется на родину

Британский доброволец Миннис заявил, что не вернется на родину из-за угроз

Военнослужащие подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» Военнослужащие подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, заявил, что никогда не вернется на родину из-за угроз уголовного преследования и физической расправы, передает ТАСС. Он пояснил, что власти Великобритании рассматривают его как «законную военную цель».

Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже — возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства, — сказал Миннис.

В 2024 году он приехал в Донбасс в качестве добровольца вместе со своим соотечественником Беном Стимсоном, они оба решили сражаться на стороне РФ и ДНР и вступили в бригаду «Пятнашка». Британцы регулярно писали в соцсетях и выкладывали фото из зоны боевых действий.

Ранее Миннис подчеркнул, что принял символическое решение уничтожить свой паспорт. Поэтому он разместил в социальных сетях видео, на котором демонстративно сжигает документ. Он категорично заявил о нежелании быть частью страны, которую охарактеризовал резко негативно.

