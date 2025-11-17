Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обезглавленную Снегурочку поставили в центре российского города

В центре Орла появилась 10-метровая фигура Снегурочки без головы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В центре Орла установили 10-метровую фигуру Снегурочки без головы, сообщает Telegram-канал Mash. Спустя некоторое время отсутствовавшая часть тела появилась, но не полностью — внучка Деда Мороза пока что лысая и без кокошника.

По информации канала, изначальный вариант Снегурочки не устроил местные власти, потому его решили заменить. Кокошник и посох обещают установить в ближайшее время.

В общей сложности мэрия Орла закупила две пары Дедов Морозов и Снегурочек за 17 млн рублей, пишет OrelTimes. Местные жители в разговоре с изданием раскритиковали фигуры, причем не за отсутствие головы или кокошника, а за общий внешний вид.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России выбрали в подмосковной Рузе. В течение лета комиссия отсмотрела 24 подходящих под параметры дерева. В управлении уточнили, что елка должна перенести температурные перепады и не осыпаться, поскольку будет стоять три недели.

До этого стало известно, что продажи искусственных елок в России резко возросли за последний месяц. Отмечается, что в основном покупатели отдают предпочтение бюджетным вариантам.

