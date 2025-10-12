Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:57

На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками

Фото: t.me/gumvd50

На трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье произошло крупное ДТП — столкнулись три легковых авто и два грузовика, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. Двоих пострадавших доставили в больницу, передают в ведомстве.

По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло столкновение трех легковых и двух грузовых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, — подчеркнули в подмосковном МВД.

Отмечается, что движение автомобилей по трассе в сторону области временно ограниченно. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Забайкальском крае перевернулось маршрутное такси с шестью пассажирами. Авария произошла на заснеженной трассе недалеко от села Акша. Пострадавших нет.

До этого в Саратовской области перевернулся автомобиль Lada Largus, погибли три человека, еще четверо получили травмы. Авария произошла ночью 12 октября возле села Гусевка. Водитель 1972 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

