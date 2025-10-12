«Гремящий» и «Маршал Шапошников» прибыли во Вьетнам Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Дананг

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл с дружественным визитом во вьетнамский порт Дананг, сообщили в пресс-службе флота. В составе группы – фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и морской танкер «Борис Бутома».

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. На причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил Вьетнама и представители посольства России во Вьетнаме, — говорится в сообщении.

В рамках визита запланированы официальные мероприятия, спортивные состязания между экипажами, а также культурная программа с посещением местных достопримечательностей. Все это направлено на укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

До этого Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы. Соответствующий законопроект внесло российское правительство. Депутаты утвердили его на пленарном заседании.

Ранее Министерство окружающей среды и гендерного равенства Дании сообщило о намерении усилить контроль за судами в территориальных водах страны. В первую очередь это коснется кораблей, уже подпавших под санкции за перевозку нефти.