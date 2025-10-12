Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 14:45

«Гремящий» и «Маршал Шапошников» прибыли во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Дананг

Корвет «Гремящий» Корвет «Гремящий» Фото: МО РФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл с дружественным визитом во вьетнамский порт Дананг, сообщили в пресс-службе флота. В составе группы – фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и морской танкер «Борис Бутома».

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. На причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил Вьетнама и представители посольства России во Вьетнаме, — говорится в сообщении.

В рамках визита запланированы официальные мероприятия, спортивные состязания между экипажами, а также культурная программа с посещением местных достопримечательностей. Все это направлено на укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

До этого Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы. Соответствующий законопроект внесло российское правительство. Депутаты утвердили его на пленарном заседании.

Ранее Министерство окружающей среды и гендерного равенства Дании сообщило о намерении усилить контроль за судами в территориальных водах страны. В первую очередь это коснется кораблей, уже подпавших под санкции за перевозку нефти.

корабли
флот
Вьетнам
порты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин и Алиев вышли поговорить в холл после официальной встречи
Россиян предупредили о новом вирусе, заражающем все контакты в телефоне
ПВО сбили украинские дроны в двух российских регионах
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.